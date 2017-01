Continuar a ler

A decisão estava tomada, mas o momento mais difícil ainda estava para chegar. A 29 de dezembro, em pleno aeroporto, a dor da despedida agudizou-se e as lágrimas ainda geraram dúvidas. No entanto, o sonho foi mais forte e, apesar do sofrimento, o técnico partiu para a Coreia. "Depois de aterrar, a minha primeira impressão foi: "Esta malta é toda igual e está muito frio." (risos) Cheguei a Seul por volta das 19h00 e estavam cerca de -8 Cº. Foi um choque inicial pela enorme confusão de toda a cidade, pela quantidade de carros e por haver pessoas em todo o lado. Além disso, toda a gente usa máscaras para se protegerem das doenças. No dia seguinte, visitei as instalações do clube e gostei bastante do estádio e das pessoas", referiu, explicando: "O Gwangju é um clube moderno, que foi criado em 2010, o presidente é pai do Ki Sung-Yueng, jogador do Swansea, o treinador subiu o clube à primeira liga e conseguiu a manutenção nos últimos dois anos. No entanto, somos dos clubes com menor orçamento da liga."Em três semanas de trabalho, Franclim já assume estar minimamente adaptado ao dia-a-dia, ao clube e... à comida. "Tivemos um primeiro estagio do tipo Big Brother, sempre fechados no hotel, mas o treinador deu um dia para jantar fora e tal e eu fui com a equipa técnica a um restaurante coreano. Passei um pouco de fome… (risos) Felizmente, têm um menú para os estrangeiros à base de esparguete, carne, saladas, fruta...É aceitável", admitiu, salientando a tradição de... "comerem sem faca". Apesar de ter sido contratado como preparador físico, no Gwangju, o português assume funções que vão muito para além da componente física, funcionando como técnico-adjunto, que promove toda a preparação da equipa e que faz da presença assídua da bola uma característica. "O objetivo no primeiro estágio, dizem eles, é melhorar a condição física dos jogadores através de trabalho analítico, ou seja corrida. Mas, aos poucos, tentei fazer ver ao treinador principal que a minha ideia não é essa e começámos a trabalhar com a nossa metodologia de treino", explicou.Atualmente, Franclim está de volta a Portugal, uma vez que o Gwangju cumpre um estágio no Algarve. Para além da preparação para a nova temporada, que arranca apenas no dia 4 de março, esta visita a solo luso servirá também para reforçar a equipa, que, apesar das restrições, ainda poderá inscrever dois jogadores estrangeiros. Um deles, pelo menos, deverá ser português. "O treinador já vem a Portugal há dois anos, gosta muito da forma de jogar do Sporting de Jorge Jesus e surgiu a oportunidade de trabalharmos cá. Em relação a reforços, vamos ver... Estamos a negociar alguns casos", assumiu. Quanto ao jogador sul coreano, esse, para já, só merece elogios, pois "joga sempre nos limites. "Tecnicamente é bom, tem uma boa relação com a bola. A maior dificuldade é a falta de percepção dos momentos do jogo. Querem sempre jogar com a máxima intensidade. Mas nunca chegam atrasados e jamais quebram um ordem ou ideia do treinador", frisou.A paixão pelo treino surgiu bem cedo na vida de Franclim Carvalho. Mesmo enquanto jogador - passou por várias equipas do distrital de Coimbra - o agora técnico sempre soube que a sua vocação era outra. O gosto pela observação e análise superiorizava-se à vontade de entrar em campo. Por isso, aos 18 anos decidiu tirar o curso e seguir por outro caminho. Onze anos depois, as passagens pelos vários clubes e os ensinamentos que conquistou com treinadores como Ulisses Morais, José Viterbo, Henrique Calisto, Jorge Costa, entre outros, permitem-lhe ter já uma vasta experiência que, contudo, não lhe desperta o instinto de ser treinador principal. Pelo menos, para já. "Ultimamente, caiu-se na ideia quase ridícula de que todos os adjuntos têm que, a uma certa altura, tornar-se treinadores principais. Eu já tive essa oportunidade e rejeitei. Penso que ainda não estou preparado para isso. Sou e quero ser técnico-adjunto/preparador físico, pois sou feliz assim", garantiu, abrindo a porta a um regresso. "Sei que vou trabalhar na primeira liga portuguesa, não sei se daqui a dois, cinco ou 10 anos. Para já, tenho contrato até dezembro, temos férias em junho ou julho e, até lá, estou focado no Gwangju", frisou.