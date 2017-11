Frank Lampard não se esquece de José Mourinho. O antigo jogador do Chelsea, numa visita a Tóquio para um evento da fundação do clube, frisa que o português foi o técnico mais influente na sua carreira."O treinador que mudou a minha carreira, provavelmente, foi José Mourinho. Tive técnicos fantásticos, passei muitos momentos bons com Ancelotti mas Mourinho foi o técnico que entrou na minha vida e levou-me para outro nível", afirmou, antes de sublinhar: "Não foi apenas em termos táticos, nem do ponto de vista futebolístico. Mas na minha mente, na minha autoconfiança, fez-me acreditar que podia ser melhor do que era e nunca vou esquecer isso. A minha carreira mudou a partir daí."

Autor: Bruno Dias