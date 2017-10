Já não é a primeira nem será por certo a última vez que Frank Lampard elogia publicamente José Mourinho. O antigo jogador do Chelsea trabalhou com o treinador português nos blues e continua a acompanhar a sua carreira de perto."Nunca escondi que o meu futebol mudou com ele. José Mourinho fez-me ver o futebol de outra maneira, a minha forma de jogar, foi fundamental para a minha carreira, nunca o escondi. Ainda hoje é um dos melhores do mundo, não são troféus individuais que dizem que ele não evoluiu. É ainda hoje um dos melhores. Aliás, será a chave do sucesso do Manchester United. Isso viu-se também na temporada passada. Com uma equipa em construção venceu a Taça e a Liga Europa de uma forma pragmática. Contrataram-no para vencer e já começou a mostrar resultados. É um treinador que tem muita confiança nele próprio e transmite facilmente essa mensagem aos jogadores", afirmou em entrevista ao 'Diário de Notícias'.Também Marco Silva merece destaque de Lampard. "Está a surpreender, as suas equipas jogam bem e tem recebido muitos elogios. É um treinador muito jovem e terá certamente uma grande carreira pela frente. O ano passado trabalhou no Hull City pouco tempo, mas esta época começou de início no Watford e as coisas estão a correr-lhe muito bem, tem de ter muito valor".