Sempre que ouvimos falar de Freddy Adu é impossível não esboçar um sorriso. E não é um sorriso de gozo ou desdém, mas sim de simpatia para com o jogador norte-americano que continua a fazer de tudo para reerguer a carreira, mesmo numa altura em que parece ser o único a acreditar nas suas capacidades. Desta vez o antigo jogador de Benfica e Belenenses é notícia por estar a negociar com o Sandecja Nowy Sacz, emblema da segunda divisão polaca, e também com clubes da Ásia.

Depois de nascer para o futebol no DC United, Adu começou a ganhar um mediatismo inaudito lá para os 14 anos, quando começou a ser visto como o futuro melhor jogador do Mundo.

Continuou a mostrar serviço e acabou no Estádio da Luz, onde não foi feliz, seguindo-se passagens por Monaco, Belenenses, Aris, Rizespor, Philadelphia Union, Bahia, Jagodina, KuPS, Ku-Fu 98 e Tampa Bay Rowdies. Pode agora rumar ao futebool polaco sem muito brilho, mas com a mesma vontade de vencer. De resto, na última grande entrevista que deu, ao Goal USA, Adu garantiu que ainda não está acabado para o futebol. "Tenho apenas 27 anos. Tive momentos complicados na carreira, mas também tive momentos fantásticos. Não fui eu que escolhi ser comparado com Pelé, nem ter essa pressão sobre mim. Sei que perdi alguns anos, mas como comecei novo ainda tenho muito para dar. Não tenho 33 nem 34 anos", revelou.

Autor: João Seixas