O treinador francês Frédéric Hantz vai assumir o comando técnico do Metz, ocupando o lugar deixado vago pela saída de Philippe Hinschberger, anunciou este sábado o clube que ocupa o último lugar do campeonato francês de futebol, em comunicado.Hantz, de 51 anos, tem como objetivo evitar a despromoção do Metz, no qual alinha o médio português Cafú, depois de um início de época desastroso no campeonato francês, com nove derrotas e apenas uma vitória, após a realização das primeiras 10 jornadas.Hinschberger não resistiu à derrota por 2-1 sofrida há uma semana na receção ao Dijon, deixando a equipa numa posição muito fragilizada, que Hantz, um dos treinadores históricos em França, procurará melhorar.

Autor: Lusa