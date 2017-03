Fredy Montero marcou um golo na vitória dos Vancouver Whitecaps frente aos New York Red Bulls , por 2-0, após nove minutos em campo, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões da CONCACAF.O avançado colombiano, que já alinhou no Sporting, estreou-se no emblema da Liga norte-americana (MLS), na quinta-feira, como suplente utilizado, a partir dos 67 minutos, tendo assinado o segundo tento da formação canadiana aos 76', depois de Davies inaugurado o marcador, aos cinco.O triunfo caseiro, depois do empate 1-1 em Nova Iorque, colocou os Whitecaps nas meias-finais da 'Champions', fase em que vai defrontar os mexicanos do Tigres, do ex-Vitória de Setúbal Advíncula.

Autor: Lusa