Continuar a ler

O avançado do Bayern aumentou, assim, para 14 golos a sua conta na Bundesliga esta temporada, somando apenas menos dois remates certeiros do que Pierre-Emerick Aubameyang - devido a presença na CAN'2017, o avançado gabonês é baixa no Borussia Dortmund, rival do Benfica na Champions, para a deslocação deste sábado a Bremen.



Veja o O avançado do Bayern aumentou, assim, para 14 golos a sua conta na Bundesliga esta temporada, somando apenas menos dois remates certeiros do que Pierre-Emerick Aubameyang - devido a presença na CAN'2017, o avançado gabonês é baixa no Borussia Dortmund, rival do Benfica na Champions, para a deslocação deste sábado a Bremen.Veja o direto do jogo e a classificação da Bundesliga

No regresso da Bundesliga depois da habitual pausa de inverno, o líder Bayern Munique acabou por arrancar um magro triunfo, por 2-1, na visita ao Friburgo. E, com Renato Sanches no banco, foi preciso esperar pelo período de descontos para Lewandowski garantir os três pontos.A equipa da casa, que voltou esta época à elita do futebol germânico e ocupa um tranquilo 8.º lugar, esteve mesmo a vencer, graças a um golo de Janik Haberer logo aos 4'. Depois, apesar de a exibição não ter sido a melhor, os campeões alemães deram a volta ao resultado graças ao inevitável Lewandowski: o polaco empatou aos 35' e selou o triunfo aos 90'+1.