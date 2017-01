Continuar a ler



"Reiteramos que o Hitchin Town, enquanto clube integrado numa comunidade com laços estabelecido com vários segmentos de público, é desde há muito tempo utilizador das redes sociais e espera que todos os que estão ligados ao clube as utilizem de forma apropriada."



Numa primeira mensagem enviada para a conta de Arter no Twiiter, Barker escreveu, "pelo menos não perdeste o teu filho", para depois acrescentar outra, na qual disse: "Grande entusiasmo apenas para acabar numa decepção igual aos nove meses que antecederam o nascimento do teu filho."

"Alfie Barker estava inscrito pelo Hitchin Town na Southern League e jogou pouco nesta temporada tem estado ao serviço do Langford e do Codicote. Este clube adopta uma abordagem responsável no que diz respeito às redes social e espera que qualquer jogador seu se comporte da mesma forma. Com base no comportamento irresponsável e anti-social do jogador, decidimos anular a sua inscrição e relação com o clube, com efeitos imediatos", informou o clube, encerrando: