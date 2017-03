Continuar a ler

Ryan McBride, de 27 anos, foi encontrado morto em casa no domingo, um dia depois de ter alinhado durante todo o encontro entre a sua equipa, o Derry City, e o Drogheda United.No comunicado, a FAI refere que o jogador, que alinhava no Derry City desde 2011, será homenageado na sexta-feira, no jogo de qualificação para o Mundial2018 frente ao País de Gales.Na sua página oficial na rede social Facebook, o Derry City lamenta "profundamente a morte prematura" do seu capitão e acrescenta: "Ryan McBride será sempre lembrado com um dos grandes nomes do Derry".