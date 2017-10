Continuar a ler

Em comunicado conjunto, a DBU e a equipa feminina referem que o Sindicato internacional de jogadores (FIFPro) e a UEFA irão juntar-se às conversações para que se chegue a um acordo definitivo.



"É importante que tenhamos agora um acordo parcial, de modo a que possamos disputar a qualificação para o Mundial", disse a capitã dinamarquesa, Pernille Harder, acrescentando que o objetivo é um acordo coletivo.



A Federação ainda não recebeu informações da UEFA ou da FIFA sobre "possíveis sanções" depois do jogo de hoje, diante da Suécia, ter sido cancelado após terem falhado as negociações salariais das jogadoras.



A Federação Dinamarquesa de Futebol (DBU) revelou esta sexta-feira que chegou a um acordo parcial com a seleção feminina para a realização do jogo de qualificação para o Mundial'2019 frente à Croácia, agendado para terça-feira.A DBU não revelou detalhes do acordo em matéria de salários mas disse que os dois lados vão continuar as negociações depois do jogo em Zagreb.

Autor: Lusa