O jovem médio do Manchester United, Angel Gomes, filho do antigo avançado português Gil que foi campeão do Mundo de Sub-20 em 1991, está a ser alvo de interesse de vários 'tubarões' europeus, o que está a preocupar os dirigentes dos red devils.Angel Gomes, de 17 anos, é um dos futebolistas mais promissores da sua geração, campeão mundial Sub-17 pela Inglaterra e o mais jovem a jogar uma partida oficial pelo Manchester United desde 1953, tendo-se estreado na equipa de José Mourinho na época passada, a 21 de maio frente ao Crystal Palace. No entanto, Angel Gomes pode 'fugir' de Old Trafford a qualquer momento.Segundo o jornal britânico 'The Sun', o médio ainda não assinou o seu primeiro contrato profissional, apesar de já o poder ter feito, o que está a deixar o Manchester United em pânico. Depois de o Barcelona ter demonstrado interesse em contratar Angel Gomes, agora surge o Borussia Dortmund a querer desviar o médio, de 17 anos... por um valor bem mais baixo do que aquele que o Manchester United poderia pedir caso o jogador já tivesse contrato profissional.