Desde que está no clube, Wenger, de 67 anos, foi campeão três vezes (1998, 2002 e 2004), e conquistou a Taça em seis ocasiões (1998, 2002, 2003, 2005, 2014 e 2015)."Vocês sabem que inúmeros aspetos de um clube são discutidos em reuniões do conselho de administração. Um deles, entre muitos, é o futuro do treinador, dos jogadores a contratar, das renovações de contratos", disse o técnico.O francês salientou que a atenção tem que estar no curto prazo, na final do campeonato, em que o Chelsea já garantiu o título, e na Taça de Inglaterra.Os 'gunners', que recebem no domingo o Everton , na 38.ª e última jornada, estão a um ponto do quarto lugar, do Liverpool , e querem vencer e esperar um deslize dos 'reds', na receção ao Middlesbrough , para que ainda possam chegar à posição de acesso à Liga dos Campeões.Uma derrota pesada do Manchester City , de visita ao Watford e que está a três pontos, na terceira posição, também pode ajudar os londrinos.De acordo com a imprensa britânica os dirigentes do Arsenal já terão proposto uma renovação ao treinador.