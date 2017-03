Continuar a ler

O jogador foi operado na Clínica Centro de Madrid pela cirurgiã Marta Guillén.



Gabi lesionou-se no sábado e, no domingo, ainda jogou contra o O jogador foi operado na Clínica Centro de Madrid pela cirurgiã Marta Guillén.Gabi lesionou-se no sábado e, no domingo, ainda jogou contra o Valencia com uma proteção na mão. Na segunda-feira, submeteu-se a uma série de exames que confirmaram a fratura nos dois dedos e a necessidade de cirurgia.

O médio do At. Madrid Gabi foi esta terça feira operado com êxito a uma fratura do quarto e quinto metacarpos da mão direita, anunciou o clube da liga espanhola.O capitão do 'Atleti' submeteu-se a uma "cirurgia de redução da fratura", tendo sido estabilizados o quarto metacarpo com recurso a "placa e parafusos" e o quinto com um "parafuso intramedular", especifica o relatório médico, publicado no site do clube.

Autor: Lusa