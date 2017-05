Continuar a ler

"Adeptos do Inter e companheiros de equipa, durante o jogo de ontem [domingo], de repente, adoptei uma atitude irrefletida e inadequada, abandonando o campo antes do final do jogo. Depois do calor do momento diminuir, percebi, com calma e com o apoio da minha família, que o incidente foi antidesportivo e contradiz os meus valores profissionais", admitiu Gabigol, prometendo um comportamento diferente daqui em diante."Reconheço o meu erro e gostaria de apresentar as minhas sinceras desculpas a todos os adeptos do Inter, que sempre me apoiaram, e a todos os meus companheiros", concluiu o avançado brasileiro que, na primeira temporada no futebol europeu, marcou apenas um golo nos 111 minutos que esteve em campo.