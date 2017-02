Continuar a ler

Segundo o Monaco, Boschilia, de 20 anos, deverá ter de submeter-se a uma intervenção cirúrgica. O tempo de recuperação do médio brasileiro, que marcou oito golos em 16 jogos pelos monegascos esta época, deverá ser de seis meses.



Ao fim de 25 jornadas, o Monaco lidera o campeonato francês, com 58 pontos, mais três que o Paris Saint-Germain.





O brasileiro Gabriel Boschilia, do Monaco, vai perder o resto da temporada depois de ter sofrido no sábado uma lesão nos ligamentos cruzados do joelho direito, na goleada dos monegascos por 5-0 sobre o Metz. O médio, pupilo do treinador português Leonardo Jardim, teve de abandonar o relvado na segunda parte depois de ter disputado uma bola com Jonathan Rivierez, defesa do Metz.

Autor: Lusa