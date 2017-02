Continuar a ler

Gabriel Jesus lesionou-se ao pousar mal o pé no relvado, aos 14 minutos do jogo da 25.ª jornada da Premier League,



Caso regresse apenas em maio, Gabriel Jesus já só entrará nas contas do treinador Pep Guardiola para as últimas três rondas da Premier League: Crystal Palace (dia 6), Leicester (dias 13) e Watford (dia 21). Gabriel Jesus lesionou-se ao pousar mal o pé no relvado, aos 14 minutos do jogo da 25.ª jornada da Premier League, que os citizens venceram por 2-0 . O internacional brasileiro recebeu assistência e voltou mesmo a entrar em campo, mas acabou substituído por precaução.

O canal de televisão brasileiro SporTV adianta que Gabriel Jesus vai ficar sem competir durante cerca de três meses, devido a uma fratura que sofreu no pé direito no decurso do jogo do Manchester City frente ao Bournemouth.Os exames realizados nesta terça-feira revelaram que a lesão do jovem avançado, no quinto metatarso, é mais grave do que se pensou inicialmente e começará a ser tratada com recurso a cirúrgia.