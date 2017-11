Pep Guardiola não vai colocar Sergio Agüero e Gabriel Jesus juntos no encontro entre Manchester City e Feyenoord, da penúltima jornada da Champions, marcado para as 19:45 de terça-feira. O técnico admite que, escolher um dos avançados, é uma opção complicada, mas garante que a sua opção se deve a uma razão bastante ponderada."Os dois estão na máxima forma e escolher apenas um para jogar no ataque é uma das minhas decisões mais difíceis. Temos muitos jogos ao longo de uma temporada e eles terão oportunidades de fazer o que sabem, seja saindo do banco ou no onze inicial", disse na conferência de imprensa de antevisão do jogo.A justificação para esta dúvida está na lesão de Benjamin Mendy. "Agüero e Gabriel jogaram juntos enquanto tínhamos o Mendy. Com ele em campo era possível fazer essa função de lado de campo. Agora que ele está lesionado está bem mais complicado, uma vez que Fabien Delph não é capaz de jogar para dentro", explicou o treinador espanhol.

Autor: Bruno Dias