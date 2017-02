Continuar a ler

O jogador, reforço de inverno da equipa orientada por Pep Guardiola, à qual já estava vinculado após se sagrar campeão pelo Palmeiras, assumiu de imediato a titularidade em Inglaterra, com três golos marcados.



O momento em que o coração de Guardiola lhe caiu aos pés

O futebolista brasileiro Gabriel Jesus já foi operado à fratura que sofreu na segunda-feira no quinto metatarso do pé direito, anunciou esta sexta-feira o Manchester City nas redes sociais.No seu Facebook, os citizens mostram uma fotografia do avançado de 19 anos, bem-disposto após a intervenção cirúrgica, que se realizou em Barcelona.

Autor: Lusa