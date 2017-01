Continuar a ler

Apesar de ter entrado apenas a 8 minutos do final (mais 4 de compensações), para o lugar de Raheem Sterling, o dianteiro contratado ao Palmeiras, neste mercado de janeiro, sentiu as diferenças que existem entre o futebol brasileiro e aquele que se joga nas ilhas britânicas. Por isso, pediu ajuda para adaptar-se o mais depressa possível.



Curiosa, no mínimo, a preocupação de Gabriel Jesus com a forma como a mãe, Vera Lúcia, vai avaliar a sua estreia com a camisola do Manchester City, este sábado, frente ao Tottenham, numa partida que terminou com um empate, a dois golos."Sem sombra de dúvida, minha mãe vai reclamar por eu estar fora-de-jogo", referiu o avançado, de 19 anos, numa alusão ao golo que lhe foi anulado, por encontrar-se em posição irregular: "Pensava que estava em jogo, mas rapidamente percebi que os adeptos não estavam a celebrar. Por isso, pontapeei a bandeirola com raiva comigo mesmo, por estar um passo adiantado. Não reclamei. Temos de continuar a trabalhar no duro, pois ainda temos hipóteses, há muitos jogos para disputar."

Autor: João Lopes