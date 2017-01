O Inter Milão pretende alcançar a 5ª vitória consecutiva na liga, na receção ao Chievo, e aproximar-se dos lugares europeus, contando para tal com um importante trunfo. Gagliardini, médio de 22 anos, contratado à Atalanta a troco de 20 milhões de euros, está na lista de Pioli e poderá fazer a estreia. João Mário também integra os convocados do treinador do Inter e deverá mesmo ser titular. Pioli foi cauteloso na abordagem ao jogo com o Chievo, que não vence há três jogos: "Eles são excelentes defensivamente e vão tornar-nos o jogo difícil. Precisamos de ter inteligência e sermos organizados."Paulo Sousa, técnico da Fiorentina, tem sido recentemente apontado como o sucessor de Allegri na Juventus, daí que as atenções estejam viradas para si no embate de amanhã entre as duas equipas. Para Pjanic, médio bósnio da campeã italiana, este será um grande jogo "num campo difícil e com uma grande atmosfera".