Cristiano Ronaldo recolheu 34,54% dos votos, segundo dados revelados pela FIFA. O português deixou Lionel Messi a mais de 8% (26,42%), ao passo que Antoine Griezmann completou o pódio com 7,53%.- E, finalmente, é a vez de conhecermos o vencedor da primeira edição do The Best, novo prémio da FIFA para o melhor jogador do Mundo. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Antoine Griezmann são os candidatos e é o próprio presidente da FIFA, Gianni Infantino, quem vai entregar o troféu.- Chega o momento de conhecer a melhor jogadora do Mundo de 2016. O antigo goleador argentino Gabriel Batistuta é quem vai entregar o troféu.que repete o triunfo do ano passado.- Antes da entrega dos dois principais troféus, mais uma pausa musical com os Naturally 7., que recebe o troféu das mãos do antigo avançado brasileiro Ronaldo.- É chegado o momento de premiar o melhor golo do ano, com o Prémio Puskas. Os candidatos são: o brasileiro Marlone (Corinthians), o malaio Mohd Faiz Subri (Pulau Pinang) e venezuelana Daniuska Rodríguez (seleção da Venezuela sub-17).- Andriy Shevchenko vai entregar o- Diego Maradona em palco para entregar o troféu dea...- Apresentação dos três treinadores candidatos a melhor do ano: ao português Fernando Santos, juntam-se o italiano Claudio Ranieri (Leicester City) e o francês Zinedine Zidane (Real Madrid).- Agora segue a entrega do. Carles Puyol em palco para, clube brasileiro que perdeu a quase da equipa (jogadores, equipa técnica e diretiva) num acidente de aviação quando se viajava para Medellin para jogar a 1.ª mão da final da Taça Sul-Americana.- Cristiano Ronaldo reafirma que 2016 foi um ano de sonho, com o triunfo na Champions e no Europeu, agradecendo mais uma vez aos companheiros.- Apresentação dos três nomeados ao principal troféu da noite: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Antoine Griezmann disputam o prémio The Best.- Pausa para mais um momento musical, com Julian Perretta.- Cabe ao holandês Frank Rijkaard anunciar a vencedora, que é...- Agora é a vez de ser anunciada a melhor treinadora do ano: a inglesa Jill Ellis (selecionadora dos EUA), a alemã Silvia Neid (Alemanha) e a sueca Pia Sundhage (Suécia) são as candidatas.- Momento para conhecer as candidatas ao troféu de melhor jogadora de 2016: as três finalistas são a alemã Melanie Behringer, a norte-americana Carli Lloyd e a brasileira Marta.- O ex-futebolista sul-africano Lucas Radebe e a antiga atleta russa Yelena Isinbayeva vão entregar o troféu. E o prémio é... para os- É chegada a vez de premiar os melhores adeptos. Os candidatos são: os fãs da Islândia; os adeptos do Liverpool e Borussia Dortmund; e os do ADO Den Haag, clube holandês de segunda linha.- Momento de homenagem ao brasileiro Carlos Alberto Torres e ao holandês Johan Cruyff, dois antigos craques do futebol mundial que faleceram em 2016.- Apesar da ausência em Zurique, Iniesta surge num vídeo a agradecer o facto de fazer parte dos melhores do ano e ao mesmo tempo pedir desculpa pelo facto de os jogadores do Barcelona (Piqué, Messi e Luis Suárez fazem igualmente parte do melhor onze).são os eleitos pela FIFA/FIFPro, numa votação dos próprios futebolistas profissionais de todo o Mundo.- O japonês Hidetoshi Nakata e alemã Nadine Kessler surgem em palco para dar a conhecer os primeiros premiados: o melhor onze do ano.- A cerimónia está em andamento, com apresentação de Eva Longoria e Marco Schreyl. A abrir tivemos a atuação da banda norte-americana Naturally 7.Cristiano Ronaldo também já apareceu na passadeira verde - O avançado francês Antoine Griezmann (At. Madrid), candidato a melhor jogador do ano juntamente com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, assume protagonismo na 'passadeira verde'.- Se o Barcelona não se faz representar por qualquer jogador na gala da FIFA, os principais craques do Real Madrid e o técnico Zinedine Zidane viajaram para Zurique. Com Cristiano Ronaldo seguiram Sergio Ramos, Modric, Toni Kroos e Marcelo.- A atriz norte-americana Eva Longoria, que vai apresentar a gala deste ano juntamente com o alemão Marco Schreyl, já surgiu na 'passadeira verde', faltando pouco mais de meia hora para o arranque da cerimónia em Zurique.

15H30 - A cerimónia de entrega dos prémios The Best, da FIFA, terá lugar a partir das 17h30, em Zurique, no estúdio principal da televisão suíça. Os apresentadores escolhidos são Eva Longoria e Marco Scheryl, ela uma estrela do cinema norte-americana, ele um dos mais famosos apresentadores de televisão da Alemanha. O espectáculo contará ainda com a participação de Julian Perretta, autor e cantor inglês, e o grupo norte-americano Naturally 7. Este grupo vocal é conhecido pelo facto de os seus elementos reproduzirem vocalmente o som dos mais diversos instrumentos musicais. - O Barcelona anunciou que nem Messi nem qualquer outro jogador participarão na cerimónia . Esta decisão caiu "como uma bomba" no organismo que lidera o futebol mundial.- A cerimónia de entrega dos prémios The Best, da FIFA, terá lugar a partir das 17h30, em Zurique, no estúdio principal da televisão suíça. Os apresentadores escolhidos são Eva Longoria e Marco Scheryl, ela uma estrela do cinema norte-americana, ele um dos mais famosos apresentadores de televisão da Alemanha. O espectáculo contará ainda com a participação de Julian Perretta, autor e cantor inglês, e o grupo norte-americano Naturally 7. Este grupo vocal é conhecido pelo facto de os seus elementos reproduzirem vocalmente o som dos mais diversos instrumentos musicais.

Ronaldo: Dos que "não são cegos" ao tradicional 'siiiiii'... feito pela plateia

Ronaldo, a colecionar títulos de melhor do Mundo desde 2008

- A representação do Barcelona na gala fica entregue ao presidente Josep María Bartomeu e mais seis dirigentes, com o 'vice' Jordi Mestre a garantir que a decisão de não viajar nenhum jogador do clube não foi tomada de forma unilateral e que esta nada tem a ver com o facto de Messi poder ganhar ou não o troféu de melhor do ano. "Chegámos juntos à conclusão que era melhor que os jogadores ficassem em Barcelona para recuperar", garantiu.Dolores Aveiro divulga imagem da viagem para Zurique com os filhos, o neto Cristianinho e a namorada de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez.Roberto Carlos, o antigo lateral direito do Real Madrid, foi uma das antigas estrelas que esteve à conversa com os jornalistas antes da gala da FIFA. O brasileiro não poupou elogios a Cristiano Ronaldo e disse compreender quem prefere Messi.Cafu não duvida da qualidade de Cristiano Ronaldo . "Com o Real Madrid e com a seleção de Portugal, esteve acima de todos, sem dúvida".- As estrelas começa a chegar ao palco da gala da FIFA. Claudio Ranieri, candidato ao troféu de melhor treinador do ano juntamente com Fernando Santos e Zinedine Zidane, foi um dos primeiros. "A nossa época foi um conto de fadas. Foi inacreditável o que aconteceu na Premier League. Uma pequena equipa conquistou o título. Estávamos prontos para a luta pela permanência e fomos campeões", relembrou o técnico italiano do Leicester City.- O ex-futebolista brasileiro Roberto Carlos lamentou a ausência dos jogadores do Barcelona na gala da FIFA. "Para uma festa de gala, o facto de o Barcelona não estar é algo estranho. É triste que isto aconteça", referiu o antigo lateral-esquerdo que brilhou no... Real Madrid.O holandês Clarence Seedorf foi uma das antigas estrelas de futebol que compareceu num encontro com jornalistas antes da gala desta segunda-feira do prémio The Best em Zurique. E não teve dúvidas em dizer que o prémio a Cristiano RonaldoJogadores do Barcelona vão faltar à gala.- Sergio Ramos também já divulgou uma imagem da viagem para Suíça, onde estará acompanhado pela mulher Pilar Rubio.Ainda antes da partida para a Suíça, Cristiano Ronaldo e a irmã Katia Aveiro divulgaram uma imagem.

Autores: Sandra Lucas Simões e José Angélico