Patrice Evra pode estar de regresso aos relvados. O francês, que está sem clube desde novembro último quando chegou a acordo com o Marselha para a rescisão de contrato, na sequência do pontapé dado pelo francês a um adepto, antes do início do encontro da Liga Europa com o Vitória de Guimarães, estará em negociações com o Galatasaray.Segundo escreve esta sexta-feira a imprensa turca, Evra estará a estudar uma proposta do Galatasaray, que lhe terá oferecido 1 milhão e 250 mil euros para assinar por seis meses, até ao final da temporada.Certo é que desde que surgiram os rumores, a conta de Instagram do lateral direito, de 36 anos, foi invadido por adeptos a pedirem-lhe para ir jogar para o Galatasaray.