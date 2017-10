O avançado do Real Madrid também não foi para casa de mãos a abanar, mas desta vez Bale teve de se "contentar" com o prémio de melhor jogador atribuído pelo seus companheiros de profissão. Já os adeptos elegeram o médio do Stoke City, Joe Allen.

Após quatro anos consecutivos a conquistar o prémio de melhor jogador do País de Gales, Gareth Bale foi destronado por... Chris Gunter. O defesa do Reading foi distinguido pela federação de futebol daquele país, na noite de segunda-feira