Jogadores de 'cristal' do Real Madrid continuam a quebrar

Gareth Bale está perto de sair. Segundo garante o 'AS', a última lesão, uma rotura muscular no adutor esquerdo que o vai fazer parar nas próximas semanas, fez com que o Real Madrid perdesse a paciência e já tomou a decisão de colocar o galês à venda no próximo verão.O jogador sofreu 19 lesões que o impediram de contribuir para a equipa. Como consequência, o clube já pensa na alternativa e os nomes são vários: Hazard (Chelsea), Harry Kane (Tottenham), Dele Alli (Tottenham), Dybala (Juventus), Mbappé (PSG), Lewandowski (Bayern), Nabil Fekir (Lyon) ou Neymar (PSG), segundo avança a publicação.

Autor: Bruno Dias