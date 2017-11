Gareth Bale está de novo lesionado. O internacional galês, que tinha recuperado de um edema sem rotura na perna esquerda , saiu com queixas durante o treino de quinta-feira e foi submetido esta sexta-feira a novos exames que revelaram uma nova rotura muscular no adutor esquerdo.O Real Madrid confirmou a lesão do esquerdino através das redes sociais, não revelando o período de paragem, adiantando apenas que a sua situação está "pendente de evolução". No entanto, segundo o jornal 'As', o tempo de recuperação para este tipo de lesão varia entre as três e as quatro semanas.Desta forma, Gareth Bale - que sofreu é a 19.ª lesão desde que chegou aos merengues, em 2013 - é baixa confirmada para o dérbi com o Atlético Madrid, agendado para dia 18, arriscando-se ainda falhar as duas últimas jornadas da fase de grupos da Liga dos Campeões, com o Apoel (dia 21) e o Borussia Dortmund (6 de dezembro). Esta época, o galês foi opção apenas em nove dos 19 jogos oficiais do Real Madrid.

Autor: Bruno Dias