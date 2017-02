Ainda que regressado ao terreno de jogo, o galês ainda não sente totalmente recuperado, contudo o seu foco está na equipa e em ganhar títulos. "Foi difícil [a ausência], mas a equipa estava a ganhar e isso é o mais importante, a equipa. Queremos ganhar os dois títulos [Campeonato e Champions] e espero ajudar. Vou precisar de algumas semanas para me recuperar totalmente e estar a cem por cento", concluiu.





Bale ainda aproveitou para agradecer o apoio na sua conta pessoal do Twitter. "Vamos! Adorei totalmente estar de volta ao jogo em Bernabéu! Obrigado a todos os fãs pelo fantástico apoio no meu regresso", escreveu.





Vamosss!!! absolutely loved being back on that Bernabeu pitch! Thanks to all the fans for the amazing welcome back ? #halamadrid pic.twitter.com/UwYOatf6Xw