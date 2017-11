Continuar a ler

Desde 1990, em Europeus e Mundiais, a Inglaterra perdeu seis dos sete jogos que foram decididos no desempate por grandes penalidades, dois dos quais com Portugal, nos quartos de final do Euro2004 e Mundial2006.O próprio selecionador, falhou uma grande penalidade frente à Alemanha que afastou os ingleses da final do Euro1996.A Inglaterra defronta na terça-feira o Brasil, em jogo particular e tem agendados ainda jogos com a Itália e com a Holanda. Ainda antes do Mundial, que se disputa entre 14 de junho e 15 de julho, a seleção inglesa tem dois jogos marcados para março.