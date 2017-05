Continuar a ler

"As pessoas falam da ressaca após o sucesso. O Leicester sentiu-a esta temporada e nós fizemos o mesmo no ano passado. O facto de, há tanto tempo, ninguém conseguir revalidar o título demonstra como é difícil fazê-lo", exemplifica Gary Cahill, referindo-se ao facto de, desde 2008, nenhuma equipa vencer a Premier League por mais que uma vez.



A última a consegui-lo foi o Manchester United, de Alex Ferguson, Carlos Queiroz, Nani e Cristiano Ronaldo, que encerraram três anos de sonho com a conquista da Liga dos Campeões e o tricampeonato. Desde então mais ninguém logrou vencer por mais do que uma vez a Premier League. E já se passou quase uma década.



Gary Cahill, defesa-central do Chelsea, considera que o clube londrino terá que a aprender com os erros cometidos na época passada, caso queira revalidar na próxima temporada o título conquistado na passada sexta-feira. Se esquecerem tudo o que correu mal na segundo ano de José Mourinho em Stamford Brigde, então os 'blues' terão imensas dificuldades em manter o ceptro."Manter o troféu no próximo ano tem que ser o nosso objetivo. Espero realmente que tenhamos aprendido lições do que aconteceu na última vez em que tentámos fazê-lo", atira o internacional inglês, de 31 anos, referindo-se, naturalmente, a 2015/16, o ano que se seguiu à anterior vitória do Chelsea na 'Premier League'.

Autor: João Lopes