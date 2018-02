Gary Charles, 47 anos, está sóbrio há 12. Para trás deixou um passado ligado ao alcoolismo, que acabou por levá-lo a ser preso por duas vezes já depois de ter acabado a carreira, em 2006. O antigo lateral-direito e internacional inglês, que chegou a representar o Benfica em 1998/99 (fez quatro jogos e marcou um golo), deu a volta por cima e hoje em dia gere dois negócios dedicados a ajudar pessoas com problemas de álcool. De futebolistas a empresários, passando por palestras aos mais novos.

"Os jogadores de futebol têm os mesmos problemas que um canalizador ou um carteiro. Milhões de pessoas veem-nos jogar, mas alguns sofrem em silêncio. É difícil para eles [...] Teria eu ido falar com um dos meus treinadores para admitir os meus problemas com o álcool? Não. Eu sabia que os tinha naquela época? Talvez não", atira, em entrevista ao jornal inglês ‘Daily Mail’, insistindo que este é um cenário "ainda visto como uma fraqueza". "Muitos na prisão têm problemas semelhantes. Eu não tive um pai, ninguém que estivesse lá para me dar apoio, mas com os vícios vêm problemas ainda maiores. Quero ajudar as pessoas a entender que podem recuperar as suas vidas. [...] Ainda não acredito que muitos futebolistas vão para casa com problemas", sublinha. Enquanto esteve preso, recorda a ajuda de Roy Keane e fala pela primeira vez do acidente de 1991, em que um ciclista adolescente chocou contra o seu carro e acabou por morrer.