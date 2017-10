Continuar a ler

Neville explicou a comparação que fez entre o treinador português do United e o reputado e multimilionário pugista norte-americano: "Mayweather foi muitas vezes classificado de praticar um boxe aborrecido, no qual usou muitas vezes a defesa como arma, fazendo com os adversários ficassem cansados por estarem sempre a socar."



"Naquele jogo de há umas semanas [Liverpool-Manchester United], o Klopp não se sentiu à vontade para dar tudo porque pensou que podia fciar arrumado com um golpe de classe à Mourinho. Ao Tottenham faltou a crença para de facto ir à procura da vitória porque isso também lhes mexeu com as cabeças: 'posso ser arrumado no contra-ataque, ele [Mourinho] vai acabar comigo", acrescentou referindo-se ao empate em Anfield e ao triunfo sobre os spurs em Old Trafford, para depois concluir:



A criatividade é um dos factores que faz de Gary Neville um dos comentadores com maior visibilidade na televisão britânica. E o antigo capitão do Manchester United não cessa de inovar tendo agora recorrido a uma analogia de boxe para caraterizar José Mourinho, alvo de críticas por causa do estilo de jogo defesivo dos red devils."Diria que [Mauricio] Pochettino ou [Jürgen] Klopp têm reputações fantásticas por serem treinadores virados para o ataque, mas [José] Mourinho é um pouco como [Floyd] Mayweather", começou por dizer Neville no programa 'Monday Night Football' da Sky Sports, onde tem como parceiro de debate outro antigo internacional inglês, Jamie Carragher, rival do Liverpool.