Gennaro Gattuso quer deixar a sua marca no Milan. Durante a apresentação como novo técnico do conjunto rossoneri , que decorreu esta terça-feira, o antigo internacional quis distanciar-se da sua imagem como jogador."Sei que a imagem que têm de mim é de uma pessoa de 'raça', mas é muito pouco para falarem das minhas características como jogador. Formei-me como treinador e não me deram o diploma de prenda. Os jogos não se preparam só com raça e vontade", sublinhou o técnico que irá agora orientar André Silva, definindo como é que quer jogar: "Temos de entrar em campo como uma equipa, saber sofrer, saber cobrir bem os espaços. Ter espírito de luta".Para Gattuso, regressar a uma casa que bem conhece é um motivo de orgulho. "Estive fora destes portões quatro anos. Quando passo por eles é como voltar ao paraíso. Andei pela Europa, em equipas menores, que mal têm um campo para treinar. Sinto muita adrenalina por estar aqui, para mim é um privilégio", frisou.

Autor: Bruno Dias