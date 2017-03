As negociações entre Paulo Dybala e a Juventus continuam sem avançar e muitos dizem que o internacional argentino só tem arranjado desculpas para que isso não aconteça face ao interesse do Real Madrid. Em Espanha qualquer sinal é visto como "uma aproximação" ao clube merengue. Vem isto a propósito de umas declarações de Gennaro Gattuso, antigo jogador e agora treinador do Pisa, que revelou alguma preocupação com o estado anímico de Dybala."Há quatro ou cinco semanas que Dybala anda com outra casa, está chateado, como se alguma coisa não está bem. Já não sorri. Toda a gente que o conhece sabe que é uma pessoa alegre, pelo que estou surpreendido", disse Gattuso.O treinador acrescentou que neste momento "falta brilho" ao internacional argentino.O contrato entre Dybala e a Juventus - que o foi buscar ao Palermo em 2015 por 32 milhões de euros - termina em junho de 2020. Já este mês houve novo adiamento nas negociações , com o argentino a justificar que foi por causa de uma viagem que o empresário teve de fazer à Argentina para assistir ao nascimento do filho.

Autor: Sandra Lucas Simões