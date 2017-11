Continuar a ler

A Sampdoria é sexta com 23 pontos, enquanto o Génova é 18.º e antepenúltimo, com apenas seis.



O Génova de Miguel Veloso continua a 'navegar' em zona de descida na liga italiana de futebol, após perder este sábado em casa com a Sampdoria por 2-0 , equipa que se isolou no sexto lugar, à 12.ª jornada.O uruguaio Ramírez (24'), em desequilíbrio e apertado por um defesa e o guarda-redes, inaugurou o marcador, com Quagliarella (82'), liberto, a encostar para o fundo das redes, a consumar o triunfo.

Autor: Lusa