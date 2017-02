Na ressaca da derrota em casa do Liverpool , o Tottenham voltou esta quinta-feira a ser batido, caindo agora aos pés do Gent, fora de casa, em partida da 1.ª mão dos 16-avos-de-final da Liga Europa que terminou em 1-0.Apontados como favoritos no arranque da ronda, os spurs acabaram surpreendidos em face do golo de Jeremy Perbet, apontado aos 59 minutos, que dá uma vantagem importante para a segunda mão, que se disputa na próxima semana, agora em White Hart Lane.Consulte o direto do jogo e os resultados da prova

Autor: Fábio Lima