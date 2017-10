Continuar a ler

"Leekens vai assumir a seleção nacional após os dois jogos particulares em novembro, pelos quais será responsável Zoltán Szélesi, segundo decisão anterior da federação", apontou o organismo que tutela o futebol húngaro.Apesar de ter qualificado a formação húngara para o Euro'2016, primeira fase final desde o Mundial'1986 para aquele país, Storck foi despedido devido aos maus resultados na qualificação para o Mundial da Rússia, no qual terminou em terceiro no grupo B, atrás de Portugal, que venceu o grupo, e Suíça.Para Leekens, de 68 anos, será a sexta experiência ao comando de uma seleção nacional, depois de dois períodos com a Bélgica, dois com a Argélia e ainda na Tunísia.Será o 24.º cargo na carreira do antigo internacional belga, que tem como maior título no palmarés um campeonato da Bélgica, conquistado em 1990 pelo Club Brugge.