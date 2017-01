E para as movimentações a nível de mercado, o agora proprietário do clube francês confirmou que conta com a experiência do português Luís Campos, antigo conselheiro desportivo do Monaco. "Ele não será assalariado do clube, mas vai ajudar o staff. Vai estruturar o mercado e colocar à disposição do clube a sua rede de conhecimentos. Para ser mais eficaz, penso que é preciso ficar mais na retaguarda", adiantou.

Depois de ter acertado a compra do Lille por 80 milhões de euros, o empresário Gérard Lopez promete apostar forte no relançamento do clube onde alinham Rony Lopes e Éder. Lutar pelos lugares do topo da Ligue 1, com as melhores equipas francesas, dentro de duas épocas é o objetivo do milionário luxemburguês."A meta é essa, embora o PSG esteja sempre um pouco por cima, pois é uma das melhores equipas europeias. Ainda assim, numa época muito disputada, poderemos ameaçá-los", garantiu Gérard Lopez em declarações à AFP, adiantando que vai reforçar o Lille nesta reabertura de mercado: "Não queremos alterar o equilíbrio que existe. Vamos contratar entre dois e quatro jogadores."