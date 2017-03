Continuar a ler

"Agora, temos de enfrentar a situação com tranquilidade e calma. Tanto jogadores como adeptos, queremos tudo, ainda falta muita Liga e continuaremos a lutar até final. Nos últimos meses ficou demonstrado que podemos dar-lhe a volta e estou convencido de que temos muitas possibilidades de ganhá-la", confidenciou o internacional espanhol, antes de debruçar-se propriamente sobre a partida do Riazor.



Gerard Piqué reconheceu este domingo que o esforço despendido a meio da semana pelo jogadores do Barcelona para dar a volta aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões acabou por refletir-se no rendimento da equipa de Luis Enrique no encontro da Liga espanhola, com o Deportivo, que os catalães perderam por 2-1."O desporto é assim. Não somos máquinas e, depois de um grande esforço como o de quarta-feira, é mais difícil competir. Não é nenhuma desculpa, o calendário é duro e temos de passar por este tipo de semanas e que jogamos a cada três dias e as partidas exigem um esforço grande", começou por admitir o defesa do Barça, defendendo que, mesmo que os catalães voltem a perder a liderança da Liga, há ainda muito campeonato pela frente.

Autor: João Lopes