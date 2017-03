Xavi you are pure quality . A class act on the pitch and a gentlemen off it . It was a pleasure to play alongside you and I missed you every day from the moment you left the reds . Congratulations on your perfect career and good luck to you and your family In the future . #legend ?? @xabialonso Uma publicação partilhada por Steven Gerrard (@stevengerrard) a Mar 9, 2017 às 4:39 PST

Xabi Alonso anunciou a sua retirada do futebol no final da presente época e Steven Gerrard não ficou indiferente à notícia. O ex-jogador inglês escreveu uma mensagem emotiva na sua conta de Instagram direcionada ao ex-companheiro no Liverpool , acompanhada por uma antiga foto de ambos.A retirada de Alonso é considerada uma perda para o futebol mundial e Gerrard quis frisar isso mesmo, não poupando elogios ao jogador do Bayern Munique . "Xabi, tu és pura qualidade. Um senhor dentro de campo e um cavalheiro fora. Foi um prazer jogar a teu lado e sinto a tua falta desde o momento em que saíste dos 'reds'. Parabéns pela tua carreira perfeita e boa sorte para ti e para a tua família no futuro. Lenda", escreveu o ex-jogador de 36 anos no Instagram.O Real Madrid também fez questão de deixar algumas palavras ao veterano espanhol, que vestiu a camisola dos merengues por cinco temporadas, bem como um vídeo em homenagem ao médio no site oficial do clube. "Um orgulho que tenhas defendido a nossa camisola, Xabi", partilhou o Real Madrid no seu Twitter.