O Alavés dispensou os serviços do treinador Gianni de Biasi. O clube emitiu um comunicado onde anuncia a rescisão do contrato do treinador, justificando a decisão com os últimos resultados da equipa no campeonato. O Alavés tem apenas duas vitórias em 13 jogos na liga espanhola e ocupa o último lugar na classsificação.





Javier Cabello, treinador adjunto, vai assumir os destinos da equipa.