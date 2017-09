Continuar a ler

De acordo com o jornal 'As', o italiano deverá estar na bancada no encontro de sábado frente ao Real Madrid, no qual a equipa basca estará ainda entregue a Javi Cabello, que assegura a orientação do conjunto de forma interina após o despedimento de Luis Zubeldía.



O italiano Gianni De Biasi vai suceder a Luis Zubeldía no comando técnico do Alavés. Segundo a imprensa espanhola, o ex-selecionador da Albânia - cargo do qual se demitiu em junho - já aceitou a proposta apresentada pelo clube basco e prepara-se, assim, para regressar à Liga espanhola.Com 61 anos, De Biasi fez história ao apurar os albaneses para a fase final do Euro'2016. E após cerca de seis anos ao comando da seleção balcânica, deve assinar até final da corrente época pelo Alavés, que não conseguiu somar qualquer ponto nas cinco primeiras jornadas do campeonato.