A GIC Career Management, empresa de agenciamento de jogadores liderada por César Boaventura, expandiu-se para Inglaterra. Através da GIC England, que já detém licença para operar em Terras de Sua Majestade, César Boaventura reforça assim a aposta no mercado inglês, onde tem diversos parceiros de negócio.Foi com o Sunderland, aliás, que a GIC Career Management negociou o guarda-redes português Mika, que no último verão se transferiu do Boavista para os Black Cats.