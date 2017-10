Continuar a ler

"Fellaini já deu mostras da importância que tem no plantel ao assumir o lugar de Pogba. Marcou golos importantes, como aquele que fez ao Everton, e estou muito feliz por ele devido a todas as duras críticas que lhe fizeram ao longo destes anos", disse Giggs, agora um comentador residente da estação de televisão britânica Sky, revelando:



O estilo de jogo do Manchester United sofre sem Paul Pogba em campo, mas a ausência do médio francês (lesionado) tem vindo a ser sucessivamente 'esquecida' graças ao pragmatismo de Marouane Fellaini, um futebolista que José Mourinho sempre protegeu desde que assumiu o cargo de treinador em Old Trafford em julho de 2016, tendo mesmo pedido ao clube para acionar a cláusula de renovação do contrato do internacional belga que não goza do mesmo tratamento por parte dos adeptos.Fellaini continua a ser associado ao desastre que foi a passagem de David Moyes pelo cargo, na sucessão a Alex Ferguson, em 2013, mas Ryan Giggs, antigo internacional galês dos red devils que integrou depois equipas técnicas do clube como adjunto de Louis van Gaal, explica o motivo pelo qual o internacional belga foi e continua a ser um pilar do plantel.