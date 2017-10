Miguel Ángel Gil Marín tem feito uma revolução nas camadas jovens do Atlético Madrid – sobretudo na sequência de o clube ter sido punido pela FIFA depois de contratar menores de idade – e o seu novo homem de confiança na coordenação da formação rojiblanca, Emilio Gutiérrez, procedeu a uma autêntica... ‘vassourada’ no que a técnicos diz respeito. Segundo o jornal digital espanhol ‘El Confidencial’, Gil Marín ordenou o despedimento de 23 treinadores da Academia (entre principais e adjuntos), a maioria veteranos com larga trajetória e experiência no futebol espanhol.A verdade é que nos três anos de Emilio Gutiérrez como diretor da Academia do Atlético Madrid, não subiu qualquer jovem da formação à equipa principal. Jogadores como Koke, Saúl Ñíguez, De Gea, Thomas Partey e Lucas Hernández foram todos ‘promovidos’ ainda sobre ordens de antecessores de Gutiérrez, sobretudo graças ao trabalho desenvolvido por José María Amorrortu, que dirigiu a cantera colchonera entre 2006 e 2011. Devido ao facto de o clube não ter podido inscrever jogadores no último verão, Emilio Gutiérrez resolveu sobrelotar as equipas da formação, de forma a impedir uma fuga generalizada dos maiores talentos para Real Madrid, Barcelona ou Valencia.Mas a ideia agora é apostar em jovens técnicos para, a partir de 2018, fazer crescer os valores da Academia, de modo a que o plantel principal venha a colher frutos num futuro próximo.

Autor: Hugo Neves