Aos 34 anos, o avançado Alberto Gilardino vai prosseguir a carreira no Pescara, pelo qual assinou contrato até ao final da corrente temporada, deixando para trás a curta experiência no Empoli, onde estava desde o último verão.O veterano jogador, internacional italiano em 57 ocasiões (19 golos), foi titular seis vezes (em 16 jogos) pelo Empoli, marcando apenas um golo, na Taça de Itália. Agora, vai procurar ajudar o Pescara a manter-se na Serie A (ocupa o último lugar) e, caso o consiga, renovará automaticamente o contrato por mais uma época.Refira-se que o Pescara será o 11.º clube da carreira profissional de Gilardino: o avançado estreou-se no Piacenza, em janeiro de 2000, passando depois por Verona, Parma, Milan, Fiorentina, Génova, Bolonha, Guangzhou Evergrande, Palermo e Empoli.