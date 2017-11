Continuar a ler

Na derradeira jornada do Girabola, mergulhada numa crise de falta de apoios e longe dos títulos nacionais em 2002, 2003 e 2004 - conquistados com o treinador português Bernardino Pedroto -, a equipa do ASA viu confirmada a descida de divisão, o que levou o atual técnico, Paulo Saraiva, após a derrota de hoje, a falar na "crónica da morte anunciada" do clube.Além do período pós-independência (1975), a história do ASA remonta a 1953, quando o clube foi fundado em Luanda, tendo sido uma das referências desportivas também no período colonial português.À descida de divisão do ASA juntam-se o Santa Rita de Cássia, que se despediu do Girabola, em casa, no Uíge, com uma vitória, por 2-1, frente ao Progresso do Sambizanga.Também o Progresso da Lunda Sul é despromovido à Segundona, apesar de ter vencido a última partida do campeonato, por 1-0, no terreno do Desportivo da Huíla, no Lubango.Contudo, a Federação Angolana de Futebol puniu na sexta-feira o clube da província da Lunda Sul com a descida de divisão por ter utilizado irregularmente o jogador Manuel Rui de Abreu, na 29.ª jornada, frente à Académica do Lobito, quando este devia cumprir um jogo de castigo, por ter acumulado três cartões amarelos.Além de descer de divisão, o Progresso da Lunda Sul foi multado em 2.500 dólares norte-americanos, pagamento equivalente em kwanzas, mas a direção do clube de Saurimo já anunciou que pretende recorrer da decisão.A 30.ª e última jornada 'Girabola' de 2017 encerra no domingo, com a festa do já campeão 1.º de Agosto, que recebe os vizinhos do Kabuscorp do Palanca, também de Luanda, enquanto o Petro, que volta a ser segundo classificado nesta edição, viaja para Benguela, para defrontar o 1.º de Maio.