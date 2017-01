Continuar a ler

Os gunners, treinados há longo tempo pelo também francês Arsène Wenger, renovaram igualmente com o médio defensivo Francis Coquelin, de 25 anos.



"Estamos muito felizes que três jogadores importantes da nossa equipa tenha assumido novo compromisso de longo termo", frisou Arséne Wenger.



Giroud foi o melhor marcador da equipa londrina na última época, com 24 golos em todas as competições. Esta época o avançado, que tem sido suplente algumas vezes, conta com nove golos, quatro dos quais nos últimos quatro encontros.





Os internacionais franceses Olivier Giroud e Laurent Koscielny, vice-campeões europeus, renovaram contrato com o Arsenal, comunicou esta quinta-feira o clube inglês.O contrato de Koscielny, defesa de 31 anos, será válido até 2020, comunicou o próprio jogador na rede social Twitter, enquanto a duração do vínculo do avançado Girourd, de 30 anos, não foi revelada.

