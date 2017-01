Olivier Giroud pode estar perto de ver o vínculo ao Arsenal prolongado. As recentes exibições do internacional francês têm valido muitos elogios dos adeptos e do próprio treinador, Arséne Wenger. Nos últimos quatro jogos, o ponta-de-lança gaulês conta com os mesmo número de golos.Ainda com um ano e meio de contrato pela frente, o jogador de 30 que assinou em 2012 pelos Gunners vindo do Montepellier, diz, em entrevista dada ao programa francês Téléfoot, estar bem encaminhado para estender a sua ligação ao clube. "Estamos perto de chegar a um entendimento para a renovação do meu contrato. É um sinal de confiança em mim. Quero continuar a minha aventura no Arsenal. Sinto-me bem aqui", afirmou.Depois de um início de temporada algo complicado, com poucos minutos de utilização, Arséne Wenger parece agora ver em Giroud uma peça fundamental na equipa. "Quando falo com o treinador ele diz-me sempre que sou importante na equipa. Só preciso de estar focado, treinar e esperar que a minha hora chegue", referiu.