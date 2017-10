Continuar a ler

"Messi? Estreou-se com 17 anos. Kylian é igual. Tem um grande potencial e tem tudo para ser um grande. É um profissional e tem a cabeça no sítio. Mbappé é mais profissional do que Messi com a mesma idade. Sabe melhor como lidar com o seu corpo. O Leo teve muitas preocupações com problemas de saúde durante o seu desenvolvimento. Para ele era mais complicado e o Kylian tem a vantagem de se conhecer a si mesmo e recuperar-se bem."



Kylian Mbappé transferiu-se esta época do Monaco para o PSG num negócio que ficou fechado por 180 milhões de euros, sendo que o jogador francês se encontra a cumprir um ano de empréstimo nos parisienses, transferindo-se a título definitivo na próxima época.





Ludovic Giuly, ex-avançado do Barcelona que partilhou o balneário com Lionel Messi, concedeu uma entrevista ao site Le10Sport na qual comparou o argentino a Kylian Mbappé, de 18 anos, a mais recente pérola do futebol francês e do PSG.O agora embaixador do Monaco de Leonardo Jardim para a época 2017/2018 afirmou que neste momento, com a idade que tem, Mbappé é mais profissional do que Messi na altura dos seus 17 anos, aquando da estreia do argentino no Barcelona.