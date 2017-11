Continuar a ler

Num comunicado divulgado no seu sítio, o clube confirma a rescisão com Cristian Bucchi, de 40 anos, e agradece o "profissionalismo e a paixão" que o ex-treinador demonstrou ao longo dos últimos meses à frente da equipa.A estreia de Giuseppe Iachini está prevista para domingo em casa da Fiorentina (11.ª classificada).Promovido em 2013 ao principal escalão transalpino, o Sassuolo disputou a edição de 2016/17 da Liga Europa, após o sexto lugar alcançado em 2015/16. Em 2016/17, terminou no 12.º lugar.O Sassuolo segue agora no 16.º lugar do campeonato italiano, com 11 pontos, apenas mais um do que Génova (17.º) -- que é o primeiro clube acima da linha de despromoção - e SPAL (18.º), ambos com 10. O Verona segue no 19.º lugar, com nove, e o Benevento é último, com zero.Em 14 jogos realizados para a Série A, o Sassuolo venceu apenas por três vezes e na última ronda foi derrotado em casa por 2-0 pelo Verona (19.º), o que terá precipitado a saída de Cristian Bucchi.