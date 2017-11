Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador do mundo de 2017 pelo 'Goal'. O português venceu o galardão 'Goal 50', votado por 37 editores e correspondentes do site.O argentino Lionel Messi não foi além do quarto lugar no prémio que elege os 50 atletas com melhores performances durante o ano, sendo superado por Gianluigi Buffon e Luka Modric, segundo e terceiro, respetivamente.O avançado do Real Madrid não é o único português presente na lista, já que Bernardo Silva alcançou a 29.ª posição. Importa ainda destacar a presença de Bas Dost, avançado do Sporting, que surge no 49.º posto.